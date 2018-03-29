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Омский марафон вошёл в ТОП-3 российских марафонов
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Омский марафон вошёл в ТОП-3 российских марафонов 

АиФ-Омск 5 часов назад
Фото: АиФ-Омск
Список представила крупнейшая поисковая система HomeToGo.
Омский марафон занял третье место среди российских марафонов. Выше Омска только Московский марафон и марафон «Белые ночи», который ежегодно проходит в Петербурге. Топ основан обзорах журналистов, профессиональных спортсменов и бегунов-любителей и репутации забега.
«Сибирский международный марафон (SIM) — это официальное соревнование, включенное во Всероссийский и международный календари. Входит в список 50 лучших марафонов мира по версии Ассоциации международных марафонов и пробегов (AIMS). Единственный российский марафон, который имел в 2012-2015 годах статус Road Race Bronze IAAF», ­— пишут в компании.
Отметим, что всего в мире насчитывается более 400 официальных марафонов.
Напомним, что Сибирский международный марафон в 2018 году состоится 4 августа.
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