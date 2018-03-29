Омский марафон вошёл в ТОП-3 российских марафонов

Список представила крупнейшая поисковая система HomeToGo.

Омский марафон занял третье место среди российских марафонов. Выше Омска только Московский марафон и марафон «Белые ночи», который ежегодно проходит в Петербурге. Топ основан обзорах журналистов, профессиональных спортсменов и бегунов-любителей и репутации забега.

«Сибирский международный марафон (SIM) — это официальное соревнование, включенное во Всероссийский и международный календари. Входит в список 50 лучших марафонов мира по версии Ассоциации международных марафонов и пробегов (AIMS). Единственный российский марафон, который имел в 2012-2015 годах статус Road Race Bronze IAAF», ­— пишут в компании.

Отметим, что всего в мире насчитывается более 400 официальных марафонов.

Напомним, что Сибирский международный марафон в 2018 году состоится 4 августа.