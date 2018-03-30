Немец Мюллер и румынка Тома выиграли золото на ЧЕ по тяжёлой атлетике 

Немецкий тяжелоатлет Нико Мюллер, выступающий в весовой категории до 77 кг, одержал победу на чемпионате Европы в Бухаресте с результатом 346 кг (155 в рывке + 191 в толчке). Второе место занял румын Разван Мартин — 343 кг (158+185), третьим стал испанец Андрес Мата — 342 кг (157+185). В женских соревнованиях в весовой категории до 63 кг победила румынка Лоредана Тома — 236 кг (105+131). Серебряным призёром стала её соотечественница Ирина Лепша — 219 кг (97+122). Бронза досталась Анни Вуохийоки из Финляндии — 203 кг (91+112).
Сборная России не принимает участия в турнире из-за дисквалификации Федерации тяжёлой атлетики России.