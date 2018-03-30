Источник: 3 высланных из Канады дипломата РФ распространяли дезинформацию о ВАДА

Трое из четырёх сотрудников российского консульства, которые были высланы из Монреаля (Канада) 26 марта, занимались работой в интернете по дискредитации Всемирного антидопингового агентство ( ВАДА ), утверждает The Globe and Mail со ссылкой на свой источник.

По словам источника, ВАДА стало целью этих сотрудников после обвинений против сборной России в использовании допинга в Сочи-2014 и отстранения российской команды от Игр-2018.

Российские «тролли» и автоматизоваронные боты использовали соцсети для того, чтобы дискредитировать обвинения против российских спортсменов, и заявить, что допинговый скандал был заговором США для вмешательства в выбора президента России. Главный офис ВАДА находится в Монреале.

Также источник сообщил, что сотрудники консульства распространяли дезинформацию о Канаде и её союзниках.