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«Атлетик» в концовке упустил победу над «Сельтой»
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«Атлетик» в концовке упустил победу над «Сельтой» 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
«Атлетик» сыграл вничью с «Сельтой» в матче 30-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» и завершилась со счётом 1:1.
На 55-й минуте защитник Унай Нуньес вывел «Атлетик» вперёд, однако на первой добавленной минуте ко второму тайму полузащитник «Сельты» Брайс Мендес сравнял счёт, принеся своей команде ничью.
«Атлетик» набрал 36 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице испанского чемпионата. «Сельта» имеет в своём активе 40 баллов и располагается на 9-й позиции.
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