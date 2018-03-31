«Атлетик» в концовке упустил победу над «Сельтой»

«Атлетик» сыграл вничью с «Сельтой» в матче 30-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» и завершилась со счётом 1:1.

На 55-й минуте защитник Унай Нуньес вывел «Атлетик» вперёд, однако на первой добавленной минуте ко второму тайму полузащитник «Сельты» Брайс Мендес сравнял счёт, принеся своей команде ничью.

«Атлетик» набрал 36 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице испанского чемпионата. «Сельта» имеет в своём активе 40 баллов и располагается на 9-й позиции.