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Блогеры предлагают Федерации лёгкой атлетики ввести бургер в обязательный рацион спортсменов
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Блогеры предлагают Федерации лёгкой атлетики ввести бургер в обязательный рацион спортсменов 

The Challenger 16 часов назад
Фото: The Challenger
Но этого Алексею Иванову и Александру Смирнову, создателям YouTube-канала «Бег вреден», оказалось мало. Они предложили Всероссийской федерации лёгкой атлетики (в лице президента Шляхтина Дмитрия Анатольевича) ввести бургер, который они назвали «Допинг России», в обязательный рацион спортсменов сборной России по лёгкой атлетике. Блогеры объяснили это тем, что рецепты традиционной русской кухни (помимо мяса, в состав бургера входит холодец, крапива, лук, ананас, сливочный майонез) незаслуженно считаются непригодными для питания спортсменов — как любителей, так и профессионалов. Ни один из ингредиентов в этом бургере не запрещён Всемирным антидопинговым агентством (WADA).
Алексей Иванов и Александр Смирнов направили официальное письмо в Олимпийский комитет — его приняли согласно процедуре. Статьи по теме 6 рецептов бургеров от московских шефов Как приготовить вегетарианский бургер: 3 сытных рецепта
Запись «Блогеры предлагают Федерации лёгкой атлетики ввести бургер в обязательный рацион спортсменов» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
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