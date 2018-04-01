Блогеры предлагают Федерации лёгкой атлетики ввести бургер в обязательный рацион спортсменов

Алексей Иванов и Александр Смирнов направили официальное письмо в Олимпийский комитет — его приняли согласно процедуре. Статьи по теме 6 рецептов бургеров от московских шефов Как приготовить вегетарианский бургер: 3 сытных рецепта

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