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В отношении индийских спортсменов начато расследование по делу о допинге
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В отношении индийских спортсменов начато расследование по делу о допинге 

Газета.Ru 2 часа назад
Исполнительный директор Федерации Игр Содружества Дэвид Гребемберг сообщил, что в отношении сборной Индии начато расследование по делу о нарушении антидопинговых правил, сообщает The Sydney Morning Herald.
Отмечается, что в гостиничной комнате, где располагаются члены индийской команды, были найдены иглы от шприцов. По данному делу будет проведена экспертиза.
Также сообщается, что найденная игла была необходима для введения инъекции для спортсмена, который страдает диабетом.
В случае, если будет доказана вина индийских атлетов в нарушении антидопинговых правил, они будет лишены всех медалей, завоеванных на Играх Федераций Содружества наций.
Игры Содружества проводятся раз в четыре года.
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