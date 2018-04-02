Павел Колобков: Уже встает вопрос о защите прав спортсменов при проведении допинг-контроля 

Министр спорта РФ Павел Колобков считает, что после всех допинговых скандалов проверки WADA стали жестче.
"Сейчас допинговые офицеры получили такие права, что уже встает вопрос о защите прав спортсменов при проведении допинг-контроля. Настолько ситуация изменилась. В мое время мы считали себя главными в спорте, считали, что вокруг нас все?крутится и мы главные действующие лица. Сейчас спортсмен зажат со всех сторон, со стороны допинг-офицеров, каких-то регламентов, правил. Допинг-офицер перед недавним товарищеским матчем с Бразилией приехал на тренировочную базу проверять сборную России по футболу в 6:30 утра. Спортсмен должен тренироваться, готовиться к матчу. Но когда пробы берутся по три часа, понятно, что ломается тренировочный график. Может, поэтому нам три гола бразильцы забили, кстати говоря.
Еще раз говорю, мы не отрицаем факты антидопинговых нарушений в российском спорте. Нарушения действительно были — и в легкой атлетике, и в тяжелой атлетике, и в ряде других видов спорта. Но никто и никогда на уровне государства не ставил задачу создать какою-то систему, которая позволяла бы нам выигрывать медали нечестным путем.
В большинстве случаев спортсмен вовлекается в эту систему в период перехода из детского спорта во взрослый, когда начинаются результаты. Появляются советчики, которые рассказывают, как можно повысить результат. Это может быть тренер, может быть товарищ по спорту, да и сам молодой спортсмен может найти такую информацию. Люди в 14-15 лет сегодня уже хорошо владеют интернетом, чтобы все это найти, сайтов таких достаточно. Но хотел бы отметить, что по своему опыту работы в дисциплинарном комитете РУСАДА я знаю, что в 60% случаев обнаружения запрещенных веществ в организме наших спортсменов — это элементарное разгильдяйство. Например, заказали спортсмены на отдыхе кальян. Сейчас же люди свободные стали. А в кальяне, например, у кого-то там какой-то препарат, туда же непонятно что могут подмешать. Или кто-то принял обычный аптечный препарат без консультации с врачом, а в нем вещество из списка запрещенных. Понятно, что в таких случаях никто не хотел таким образом повысить спортивные результаты", — приводит слова Колобкова РБК