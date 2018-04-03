Юрий Ганус: «По докладу Макларена позиция ВАДА принципиальна — мы не уступим»

Кроме того, Ганус считает, что Россия должна обеспечить доступ ВАДА к пробам Московской лаборатории, которые опечатаны в рамках следствия. По этому вопросу со стороны РУСАДА велись определенные работы, также предложение было объявлено и самому ВАДА. Ганус отметил, что России потребуются многие годы работы, чтобы восстановить доверие к себе со стороны ВАДА.

— Я буквально недавно вернулся из Лозанны, где разговаривал со многими членами руководства ВАДА, — сообщил Ганус в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» . — Общая позиция ВАДА принципиальная — мы не уступим. Для решения этой проблемы никакой косметики, никаких деклараций недостаточно. Необходимо работать по докладу Макларена.

Следующее заседание совета учредителей ВАДА будет в мае. До этого есть время для принятия решений, но дело заключается в реальной работе. Осталось два вопроса — признание Россией доклада Макларена и обеспечение доступа к пробам в Московской лаборатории, которые опечатаны в рамках расследования.