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Юрий Ганус: «По докладу Макларена позиция ВАДА принципиальна — мы не уступим»
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Юрий Ганус: «По докладу Макларена позиция ВАДА принципиальна — мы не уступим» 

Спорт-Экспресс 6 часов назад
Фото: Российский стадион
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус сообщил, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) не собирается уступать в вопросе признания Россией доклада профессора Ричарда Макларена об использовании допинга в российском спорте. Он отметил, что в требования ВАДА нет политического подтекста, они относятся только к спорту.
Кроме того, Ганус считает, что Россия должна обеспечить доступ ВАДА к пробам Московской лаборатории, которые опечатаны в рамках следствия. По этому вопросу со стороны РУСАДА велись определенные работы, также предложение было объявлено и самому ВАДА. Ганус отметил, что России потребуются многие годы работы, чтобы восстановить доверие к себе со стороны ВАДА.
— Я буквально недавно вернулся из Лозанны, где разговаривал со многими членами руководства ВАДА, — сообщил Ганус в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы». — Общая позиция ВАДА принципиальная — мы не уступим. Для решения этой проблемы никакой косметики, никаких деклараций недостаточно. Необходимо работать по докладу Макларена.
Следующее заседание совета учредителей ВАДА будет в мае. До этого есть время для принятия решений, но дело заключается в реальной работе. Осталось два вопроса — признание Россией доклада Макларена и обеспечение доступа к пробам в Московской лаборатории, которые опечатаны в рамках расследования.
Все понимают, что есть процессуальные ограничения. Я не стану давать советы профессионалам из Следственного комитета, которые работают в этой области. Но я не понимаю, почему по такому значимому вопросу — это же национальные интересы страны — не могут быть найдены решения по включению представителей ВАДА в рабочую группу. ​
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