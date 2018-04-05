IWF поддерживает антидопинговую деятельность Федерации тяжелой атлетики России

МОСКВА, 5 апреля. /Корр. ТАСС Александр Бокулев /. Результаты антидопинговой деятельности Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) положительно воспринимаются на международном уровне и содействуют восстановлению статуса организации. Об этом ТАСС заявил вице-президент ФТАР Владимир Салтыков после планового заседания исполнительного комитета федерации.

Мероприятие состоялось в среду в здании Олимпийского комитета России (ОКР) при участии президента ФТАР Максима Агапитова и главных тренеров мужской и женской команд — Олега Писаревского и Николая Колесникова соответственно. Одной из обсуждаемых проблем являлось годичное отстранение ФТАР. Данное решение было принято в сентябре прошлого года на исполкоме Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), когда санкции были применены по отношению к России и еще восьми национальным федерациям, чьи спортсмены, как выяснилось после перепроверки допинг-проб Олимпиад 2008 и 2012 годов, неоднократно нарушали антидопинговые правила. Этот запрет не позволил российским тяжелоатлетам принять участие в чемпионате мира — 2017 в Анахайме и чемпионате Европы — 2018 в Бухаресте.

"Накопилось много вопросов, и сегодня мы все дружно сидели и обсуждали эти моменты, главные тренеры отчитались о работе по итогам выступлений на Кубке России в Сочи, который прошел в марте, — сказал Салтыков. — Учитывая, что мы не выступали на чемпионате Европы, был сделан сравнительный анализ мужской и женской команд по тем результатам, которые были на сборах, на Кубке страны. Можно сказать, что наши спортсмены могли бы претендовать на самые высокие места на чемпионате в Бухаресте, но, к сожалению, мы до октября не имеем возможности выступать. Тем не менее, благодаря Министерству спорта РФ продолжается подготовка спортсменов, Центр спортивной подготовки сборных команд России продолжает финансировать команды, и они ведут планомерную плодотворную подготовку уже к чемпионату мира, который пройдет в начале ноября в Ашхабаде".

Собеседник ТАСС отметил, что руководство ФТАР ведет активную антидопинговую деятельность, которая положительно воспринимается иностранными коллегами и членами IWF. «О положении дел федерации в настоящий период рассказал президент ФТАР, который недавно приехал с заседания исполкома международной федерации в США. Было очень приятно услышать, что деятельность федерации стала предметом позитивного обсуждения на исполкоме, так как мы предоставили комплекс мер по борьбе с допингом на обозрение всем участникам заседания. Глава международной федерации Томаш Аян был очень удивлен докладом президента ФТАР, заслушал с интересом, ведь по сравнению с теми восемью странами, чьи сборные по тяжелой атлетике были отстранены решением исполкома международной федерации, российская антидопинговая комиссия продемонстрировала наибольшую и эффективную работу», — подчеркнул Салтыков.

"В начале мая в нашей стране будет проходить антидопинговый симпозиум, куда приедут представители 15 стран бывших союзных республик СССР, международной и европейской федераций, Министерства спорта РФ и ОКР, члены Международного олимпийского комитета (МОК), делегаты Всемирного антидопингового агентства (WADA), — продолжил вице-президент ФТАР. — Придается очень серьезное значение этому мероприятию, которое пройдет в формате слушаний, пленарных заседаний, круглых столов. У нас хорошие, человеческие, творческие взаимоотношения со всеми странами — участницами, мы вне политики, та же Украина не выступала против российских спортсменов, все общаются, и нет никаких противоречий. Мы с удовольствием повстречаемся со всеми, поделимся опытом, а буквально через 1-2 дня будет определено, в каком отеле это будет организовано".

По мнению Салтыкова, важным направлением деятельности ФТАР остается и усовершенствование внутренней дисциплинарной системы. «Это очень серьезный вопрос, поэтому регулярно обсуждаем наказания за нарушение антидопинговых правил, срыв тренировочного процесса. У нас есть собственная база данных всех членов сборной России, для которой они, в том числе, сдают тест на знание антидопинговых правил. Это нечто новое и для международной федерации, они удивляются, как мы додумались и смогли это сделать», — отметил он.

ФТАР больше не является банкротом

Вице-президент ФТАР рассказал, что при предыдущем руководстве федерации организация находилась в очень тяжелом финансовом положении, что удалось исправить за короткий срок. «Был сделан бухгалтерский отчет за 2017 год, в котором представлены некоторые показатели, значительно улучшенные по сравнению с 2016 годом, когда работало прежнее руководство федерации. У нас нет долгов, мы из состояния банкрота превратились в жизнеспособную организацию, и цифры говорят об этом. Идет хорошая финансово-хозяйственная деятельность, направленная на еще большее улучшение нашей деятельности в целом, что позволяет оптимистично смотреть в будущее», — сказал Салтыков.

В январе этого года Агапитов заявил, что в тяжелой атлетике произойдет реформа весовых категорий. «В июне предстоит участие Агапитова в исполкоме международной федерации в связи с изменениями весовых категорий в тяжелой атлетике. В настоящий момент имеются восемь мужских категорий и восемь женских, а будет 10+10 — это уже решено. Пока никто не знает, какие это будут категории, узнаем к июлю, когда пройдет первенство мира среди юниоров в Ташкенте», — отметил Салтыков.

"На мой взгляд, это будет инструментом борьбы с допингом, так как будут обновлены все мировые рекорды, потому что раз категории будут другие, то и динамика рекордов будет новая. Таким образом, мы переживаем некую эпоху изменений в тяжелой атлетике", — добавил он.

Чемпионат мира по тяжелой атлетике в 2018 году пройдет с 1 по 10 ноября в Ашхабаде. На прошлом мировом первенстве в Анахайме медальный зачет выиграли сборные Колумбии и Ирана, завоевавшие по 5 медалей (2 золота, 1 серебро, 2 бронзы).