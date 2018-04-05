Британец Пити рассказал о проблеме допинга в плавании

"Мне повезло, что я смог быть лучшим, но также знаю людей, которые проигрывали олимпийские медали "доперам", чья вина была доказана, и это плохо для плавания. Я не политик, но знаю, что с допингом существуют огромные проблемы, с использованием микродоз", — цитирует Пити Inside the Games.

По словам 23-летнего британца спортивные федерации работают недостаточно интенсивно в борьбе с допингом.

"Нельзя обвинять кого-либо или считать, что все люди одинаковые, но Международная федерация плавания (FINA) может действовать лучше", — сказал он.

Пити является обладателем золотой медали летних Олимпийских игр 2016 года на дистанции 100 м брассом, а также серебряным призером Игр в Рио-де-Жанейро в комбинированной эстафете.