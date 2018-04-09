Ещё
Международный антидопинговый симпозиум тяжелоатлетов пройдет в Москве с 4 по 5 мая
Далее:
Читайте также:
Ещё

Международный антидопинговый симпозиум тяжелоатлетов пройдет в Москве с 4 по 5 мая 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 9 апреля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Международный тяжелоатлетический симпозиум по вопросам антидопинга, в работе которого примут участие также представители Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA), пройдет в Москве с 4 по 5 мая. Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Александр Кишкин.
"Мы ждем на московский симпозиум, который пройдет с 4 по 5 мая, представителей МОК, WADA, Международной и Европейской федераций тяжелой атлетики, Олимпийского комитета России и Министерства спорта РФ, — сказал Кишкин. — В числе участников мероприятия будут и представители отстраненных национальных федераций тяжелой атлетики".
В сентябре 2017 года на исполкоме Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) было принято решение отстранить на один год Федерацию тяжелой атлетики России и еще восемь национальных федераций, чьи спортсмены, как выяснилось после перепроверки допинг-проб с Олимпиад 2008 и 2012 годов, неоднократно нарушали антидопинговые правила. В числе наказанных оказались федерации семи европейских стран (России, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Молдавии, Турции и Украины), а также Казахстана и Китая. IWF ввела новое правило в антидопинговой политике, согласно которому, если национальная федерация не выполняет свои антидопинговые обязанности и не может обеспечить выступление на соревнованиях чистых спортсменов от своей страны, она теряет право на участие в международных турнирах на срок до четырех лет.
Вице-президент ФТАР Владимир Салтыков ранее сообщил ТАСС, что Международная федерация тяжелой атлетики придает очень серьезное значение этому мероприятию, которое пройдет в формате слушаний, пленарных заседаний, круглых столов.
ТАСС: последние новости
IWF поддерживает антидопинговую деятельность Федерации тяжелой атлетики России Российская тяжелоатлетка Калугина дисквалифицирована на два года за допинг Российские легкоатлеты Сидорова и Лысенко выступят на этапе "Бриллиантовой лиги" в США
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спортсмен рухнул под штангой2
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой338
Поигравший в НХЛ россиянин рассказал об американцах
Капелло объявил о завершении тренерской карьеры
Стал известен новый клуб Ковальчука1
Видео
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение