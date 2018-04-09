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Лысенко пропустит этап «Бриллиантовой лиги» в Дохе
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Российский легкоатлет Лысенко пропустит этап «Бриллиантовой лиги» в Дохе 

Газета.Ru 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Менеджер российского легкоатлета Данила Лысенко Павел Воронков заявил о том, что спортсмен не примет участия в первом этапе "Бриллиантовой лиги" в Дохе. Слова специалиста приводит ТАСС.
"В Дохе Данил выступать не будет, мы не нашли общего языка. Тренер сказал, что Лысенко тогда будет готовиться к старту в американском Юджине", — заявил менеджер.
Россиянин является обладателем золотой медали зимнего чемпионата мира 2018 года в прыжках в высоту.
Ранее сообщалось, что Лысенко примет участие в соревнованиях на третьем этапе "Бриллиантовой лиги".
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