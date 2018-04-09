Российский легкоатлет Лысенко пропустит этап «Бриллиантовой лиги» в Дохе

Менеджер российского легкоатлета Данила Лысенко Павел Воронков заявил о том, что спортсмен не примет участия в первом этапе "Бриллиантовой лиги" в Дохе. Слова специалиста приводит ТАСС

"В Дохе Данил выступать не будет, мы не нашли общего языка. Тренер сказал, что Лысенко тогда будет готовиться к старту в американском Юджине", — заявил менеджер.

Россиянин является обладателем золотой медали зимнего чемпионата мира 2018 года в прыжках в высоту.

Ранее сообщалось, что Лысенко примет участие в соревнованиях на третьем этапе "Бриллиантовой лиги".