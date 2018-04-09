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Воспитанники центра «Орбита» примут участие в соревнованиях района Аэропорт по легкой атлетике
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Воспитанники центра «Орбита» примут участие в соревнованиях района Аэропорт по легкой атлетике 

Управа района Аэропорт города Москвы 10 часов назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
Воспитанники центра досуга и спорта «Орбита» приступили к тренировкам перед соревнованиями района Аэропорт по легкой атлетике. Мероприятие пройдет в рамках городской спартакиады «Московский двор — спортивный двор». Сильнейшие юниоры покажут свои умения в ближайшую субботу, 14 апреля, в Тимирязевском парке. Об этом сообщила представитель «Орбиты» Екатерина Копейкина.
— Тренер-педагог по фитнесу Ольга Симонова провела занятие для юных легкоатлетов на свежем воздухе. Целью занятия была проработка скоростно-силовых качеств обучающихся, — поделилась Копейкина.
Победители турнира представят район Аэропорт на окружных соревнованиях.
Получить подробную информацию и записаться на турнир можно по телефону 8 (499) 152-56-44. (мю)
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