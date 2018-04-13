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Бегун Филиппов подал заявку в IAAF на получение нейтрального статуса
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Бегун Филиппов подал заявку в IAAF на получение нейтрального статуса 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Амител
ТАСС, 13 апреля. Бегун Егор Филиппов подал в пятницу в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) индивидуальную заявку на участие в зарубежных стартах в нейтральном статусе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
IAAF в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить легкоатлетам РФ, соответствующим критериям организации, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов. Практически у всех российских атлетов срок действия такого разрешения истек 31 декабря 2017 года. В конце ноября IAAF приняла решение разрешить россиянам, уже имевшим допуск, продлевать его в упрощенном порядке, не теряя много времени на заполнение обычных формуляров.
"Сегодня в IAAF была отправлена стандартная заявка от бегуна Егора Филиппова", — сказал представитель пресс— службы.
На зимнем первенстве Центрального федерального округа, которое проходило в январе 2018 года, 18-летний Филиппов был первым в беге на 400 и 800 м.
С декабря в IAAF отправлены 108 стандартных заявок и 44 упрощенных.
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