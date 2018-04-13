Бегун Филиппов подал заявку в IAAF на получение нейтрального статуса

ТАСС , 13 апреля. Бегун Егор Филиппов подал в пятницу в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) индивидуальную заявку на участие в зарубежных стартах в нейтральном статусе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

IAAF в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить легкоатлетам РФ, соответствующим критериям организации, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов. Практически у всех российских атлетов срок действия такого разрешения истек 31 декабря 2017 года. В конце ноября IAAF приняла решение разрешить россиянам, уже имевшим допуск, продлевать его в упрощенном порядке, не теряя много времени на заполнение обычных формуляров.

"Сегодня в IAAF была отправлена стандартная заявка от бегуна Егора Филиппова", — сказал представитель пресс— службы.

На зимнем первенстве Центрального федерального округа, которое проходило в январе 2018 года, 18-летний Филиппов был первым в беге на 400 и 800 м.

С декабря в IAAF отправлены 108 стандартных заявок и 44 упрощенных.