«Атлетик» в гостях разобрался с «Вильярреалом» 

В рамках 31-го тура испанской Примеры «Атлетик» из Бильбао на выезде выиграл у «Вильярреала» со счётом 3:1.
"Вильярреал" — «Атлетик» — 1:3 Голы: Кордоба, 4 — 0:1, Иньяки Уильямс, 51 — 0:2, Бакка, 67 — 1:2, Муниаин, 87 — 1:3.
"Вильярреал": Асенхо, Бонера (Пау Торрес, 46), Коста, Рукавина, Альваро Гонсалес, Тригерос (Черышев, 61), Хави Фуэго, Форнальс (Сориано, 9), Родри Эрнандес, Унал, Бакка.
"Атлетик": Аррисабалага, Нуньес, Баленсиага (Иньиго Лекуэ, 62), Де Маркос, Мартинес, Рауль Гарсия, Сусаета (Муниаин, 76), Кордоба (Микель Рико, 90), Сан Хосе, Иньяки Уильямс, Итурраспе.
Удаление: Альваро Гонсалес (89).