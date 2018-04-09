«Атлетик» в гостях разобрался с «Вильярреалом»

В рамках 31-го тура испанской Примеры «Атлетик» из Бильбао на выезде выиграл у «Вильярреала» со счётом 3:1.

"Вильярреал": Асенхо, Бонера (Пау Торрес, 46), Коста, Рукавина, Альваро Гонсалес , Тригерос (Черышев, 61), Хави Фуэго, Форнальс (Сориано, 9), Родри Эрнандес, Унал, Бакка.

"Атлетик": Аррисабалага, Нуньес, Баленсиага (Иньиго Лекуэ, 62), Де Маркос, Мартинес, Рауль Гарсия , Сусаета (Муниаин, 76), Кордоба (Микель Рико, 90), Сан Хосе, Иньяки Уильямс, Итурраспе.

Удаление: Альваро Гонсалес (89).