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Олимпиада-2018: Пхенчхан выбрали столицей Игр с помощью взяток
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Олимпиада-2018: Пхенчхан выбрали столицей Игр с помощью взяток 

Вести.Ru 1 час назад
В Южной Корее продолжается расследование многочисленных обвинений в адрес бывшего президента страны Ли Мен Бака. По мнению следователей, глава государства был замешан в подкупе чиновников Международного олимпийского комитета при выборе столицы Олимпиады-2018.
Судебным властям представлен закрытый пока список из 27 членов МОК, которые поддержали заявку корейского Пхенчхана на зимние Игры-2018 в обмен на маркетинговые и спонсорские контракты.
В составлении плана по добыче для Южной Кореи Олимпийских игр активное участие принимал сын бывшего президента IAAF Ламина Диака — Папа Массата. Стоит напомнить, папа и сын Диаки обвинены в коррупции в рядах Международной федерации легкой атлетики.
Из 27 подозреваемых в получении взяток членов МОК 12 человек представляют африканские страны, сообщает телеканал Russia Today. Схема «тайного» голосования была такова: часть членов МОК из списка должна была проголосовать за французский Анси в первом круге, а затем в случае поражения этой заявки — за Пхенчхан во втором круге.
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