Конева подала заявку на участие в зарубежных соревнованиях под нейтральным статусом

Легкоатлетка Екатерина Конева подала в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (ИААФ) заявку на получение нейтрального статуса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Всероссийской федерации легкой атлетики.

С декабря 2016 года на время отстранения ВФЛА спортсмены из России, которые соответствуют критериям организации, могут выступать в нейтральном статусе. Срок разрешения истек в конце 2017 года, однако ИААФ позволила россиянам, имевшим допуск, продлевать его в упрощенном порядке. С декабря в ИААФ были отправлены 107 стандартных заявок и 44 упрощенных.

Конева, которая специализируется на тройном прыжке, в мае 2017 года вернулась в спорт после перерыва, связанного с рождением ребенка. В ее серебряные награды летних чемпионата мира-2013 и чемпионата Европы-2014.