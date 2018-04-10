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Очередные рекорды установлены в лёгкой атлетике и плавании на Играх Содружества
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Очередные рекорды установлены в лёгкой атлетике и плавании на Играх Содружества 

Чемпионат.com 2 часа назад
Сегодня, 10 апреля, в Голд-Косте были разыграны очередные награды в соревнованиях по лёгкой атлетике в рамках Игр Содружества. В беге на 110 метров с барьерами первенствовал Рональд Леви с Ямайки, на дистанции 400 метров победил Исаак Маквала из Бостваны, забег на 1500 метров среди женщин выиграла южноафриканка Кастер Семеня, в толкании ядра не было равных Джулии Рэдклифф из Новой Зеландии, а в тройном прыжке лучшей стала Кимберли Уильямс с Ямайки.
В плавании соревновательная программа завершилась. В заплыве на 400 метров вольным стилем рекорд соревнований установила австралийка Эриарн Титмус, а англичанин Бен Прауд победил на дистанции 50 метров вольным стилем. Золото также завоевали австралийцы Эмили Сибом (50 м, спина), Митч Ларкин (200 м, комплексное плавание), Джек Маклафлин (вольный стиль, 1500 м), а также сборные Австралии в мужской и женской комбинированных эстафетах 4х100 м.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
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