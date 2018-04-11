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Олимпийский чемпион дисквалифицирован за допинг
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Чемпион ОИ-2012 в метании молота венгр Парш дисквалифицирован за употребление допинга 

ТАСС 9 часов назад
Фото: EPA
Венгерский легкоатлет Кристиан Парш дисквалифицирован до июля 2019 года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Венгерской федерации легкой атлетики.
Допинг-проба, которую спортсмен сдал в январе 2018 года, дала положительный результат на вещество, употребление которого запрещено в соревновательный период. Название этого вещества не уточняется.
"Мне стыдно за то, что произошло. В очень трудный момент своей карьеры и жизни я принял плохое решение, которое никогда себе не прощу", — сказал 36-летний легкоатлет.
Парш является олимпийским чемпионом Игр-2012 в Лондоне и двукратным победителем чемпионатов Европы в метании молота. На чемпионатах мира он дважды завоевывал серебряные медали.
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