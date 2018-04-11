Олимпийский чемпион дисквалифицирован за допинг

Чемпион ОИ-2012 в метании молота венгр Парш дисквалифицирован за употребление допинга

Венгерский легкоатлет Кристиан Парш дисквалифицирован до июля 2019 года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Венгерской федерации легкой атлетики.

Допинг-проба, которую спортсмен сдал в январе 2018 года, дала положительный результат на вещество, употребление которого запрещено в соревновательный период. Название этого вещества не уточняется.

"Мне стыдно за то, что произошло. В очень трудный момент своей карьеры и жизни я принял плохое решение, которое никогда себе не прощу", — сказал 36-летний легкоатлет.

Парш является олимпийским чемпионом Игр-2012 в Лондоне и двукратным победителем чемпионатов Европы в метании молота. На чемпионатах мира он дважды завоевывал серебряные медали.