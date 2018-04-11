У французского велогонщика нашли допинг

Проба на допинг французского велогонщика Реми Ди Грегорио дала положительный результат, сообщает ТАСС

Как сообщает пресс-служба Международного союза велосипедистов (UCI), в допинг-пробе 32-летнего спортсмена, взятой 8 марта во время многодневки «Париж-Ницца», были обнаружены следы дарбэпоэтина.

Теперь спортсмен имеет возможность запросить вскрытие допинг-пробы «Б».

Французский спортсмен временно отстранен от всех международных соревнований. На веломногодневке «Париж-Ницца» ди Грегорио занял 22-е место.