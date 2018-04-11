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У французского велогонщика нашли допинг
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У французского велогонщика нашли допинг 

Газета.Ru 5 часов назад
Проба на допинг французского велогонщика Реми Ди Грегорио дала положительный результат, сообщает ТАСС.
Как сообщает пресс-служба Международного союза велосипедистов (UCI), в допинг-пробе 32-летнего спортсмена, взятой 8 марта во время многодневки «Париж-Ницца», были обнаружены следы дарбэпоэтина.
Теперь спортсмен имеет возможность запросить вскрытие допинг-пробы «Б».
Французский спортсмен временно отстранен от всех международных соревнований. На веломногодневке «Париж-Ницца» ди Грегорио занял 22-е место.
Ранее информатор Всемирного антидопингового агенства (WADA) Григорий Родченков прокомментировал обыски в штаб-квартире Международного союза биатлонистов (IBU).
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