У французского велогонщика нашли допинг 

Проба на допинг французского велогонщика Реми Ди Грегорио дала положительный результат, сообщает ТАСС.
Как сообщает пресс-служба Международного союза велосипедистов (UCI), в допинг-пробе 32-летнего спортсмена, взятой 8 марта во время многодневки «Париж-Ницца», были обнаружены следы дарбэпоэтина.
Теперь спортсмен имеет возможность запросить вскрытие допинг-пробы «Б».
Французский спортсмен временно отстранен от всех международных соревнований. На веломногодневке «Париж-Ницца» ди Грегорио занял 22-е место.
Ранее информатор Всемирного антидопингового агенства (WADA) Григорий Родченков прокомментировал обыски в штаб-квартире Международного союза биатлонистов (IBU).