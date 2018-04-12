Бегун Шубенков намерен в августе вернуть себе титул чемпиона Европы

МОСКВА, 12 апреля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев /. Победитель чемпионата Европы-2014 в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков , из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) не выступавший на континентальном первенстве в 2016 году, в августе в Берлине намерен вернуть себе титул действующего чемпиона. Об этом Шубенков сообщил ТАСС.

"Не буду скрывать, я очень рад тому, что мне наконец-то дали допуск на международные старты. Сейчас я нахожусь на сборах в Сочи и усиленно готовлюсь к сезону. Надеюсь начать его на этапе «Бриллиантовой лиги» в Шанхае. Потом меня будет ждать Юджин", — сказал Широбоков

"Что касается главных задач на сезон, то я хочу очень хорошо выступить на чемпионате Европы в Берлине и вернуть себе титул победителя. Хотя противостоять мне будут очень серьезные соперники во главе с бывшим кубинцем Ортегой, сейчас выступающим за Испанию", — отметил собеседник ТАСС.

По словам Шубенкова, вторым важным турниром сезона он считает сентябрьский Континентальный кубок, который пройдет в чешской Остраве.