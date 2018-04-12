СМИ: Сборная России по тяжёлой атлетике получит максимум две квоты на ОИ-2020 

Сборная России по тяжёлой атлетике получит только две квоты на участие в летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.
Как сообщает ТАСС, со ссылкой на Reuters, это связано с тем согласно новому правилу Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF), национальная федерация, спортсмены которой совершили 20 и более нарушений антидопинговых правил в период с 2008 по 2020 год, не может быть представлена на Олимпиаде более чем двумя атлетами.
Отмечается, что помимо России, ещё четыре страны смогут выставить на Игры-2020 только двух спортсменов — Казахстан, Азербайджан, Армения и Белоруссия.
Ранее сообщалось, что украинский тяжелоатлет Александр Пелешенко отстранён по подозрению в допинге.