РУСАДА представило книгу о ценностях чистого спорта «Мечта побеждать»

В Москве состоялась презентация книги заместителя гендиректора по международному сотрудничеству и антидопинговым вопросам Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргариты Пахноцкой «Мечта побеждать». Книга представляет собой детскую сказку о Межпланетных спортивных соревнованиях, в которых участвует честный спортсмен, не принимающий допинга. Презентация проходила в школе № 480 им. В. В. Талалихина в рамках урока, посвящённого важности чистого спорта.

«Очень важно доносить информацию о вреде допинга до детей, потому что взрослые спортсмены уже сделали свой выбор, на который повлиять очень трудно. Детям важно рассказать о двух вещах: допинг вреден для здоровья и допинг — это обман», — передаёт слова Пахноцкой корреспондент «Чемпионата» Серафима Свердлова.

Книга выпущена в 2018 году совместно с детским издательством «Речь», а иллюстрации к сказке были созданы художником Анастасией Лобовой. Книга уже переведена на английский, немецкий и французский языки.