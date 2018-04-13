Семь российских ходоков вошли в заявку на командный чемпионат мира в Китае 

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Семь российских ходоков, имеющих нейтральный статус, войдут в число участников командного чемпионата мира, который пройдет с 5 по 6 мая в Тайцане. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики.
Вместе с серебряным призером ЧМ-2017 в Лондоне Сергеем Широбоковым (дистанция 20 км) в Китае также должны выступить Василий Мизинов (20 км), Сергей Шарыпов (50 км), Ольга Елисеева и Яна Смердова (обе — 20 км), Клавдия Афанасьева (50 км) и Юлия Липанова (10 км).
"Официальным представителем нейтральных спортсменов на этом турнире будет начальник отдела спортивных программ Всероссийской федерации легкой атлетики Елена Орлова", — отметила собеседница ТАСС.
Международная ассоциация легкоатлетических федераций в четверг направила в адрес ВФЛА письмо с информацией о получении допуска для выступления на международных стартах в нейтральном статусе на 2018 год для девяти российских легкоатлетов. Кроме семи вышеупомянутых ходоков допуски получили бегуны Сергей Шубенков и Ксения Аксенова.