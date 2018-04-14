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Вице-президент ВАДА призывает к проведению независимого аудита в связи с «российским допинговым кризисом»
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Вице-президент ВАДА призывает к проведению независимого аудита в связи с «российским допинговым кризисом» 

Спорт-Экспресс 5 часов назад
Вице-президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Линда Хеллелэнд призывает организацию назначить одного или группу специалистов, не связанных со спортом, чтобы провести подробный аудит «российского допингового кризиса». Она намерена вынести такое предложение на заседании исполкома и совета основателей ВАДА, которое пройдет 16-17 мая в Монреале, сообщает insidethegames.
Хеллелэнд утверждает, что сломанная и запутанная реакция на допинговый кризис в России пошатнула уверенность общественности в том, что ВАДА и другие спортивные организации готовы, хотят и могут защищать чистых спортсменов от допинга. По ее мнение, такое восприятие должно быть быстро изменено, если в этих организациях рассчитывают, что «органы государственной власти обязуются значительно увеличить свои ежегодные финансовые вливания в ВАДА».
Расследование, начатое на этой неделе в отношении руководителей Международного союза биатлонистов (IBU), только лишний раз убедило Хеллелэнд в важности ее идеи. Напомним, что президент IBU Андрес Бессеберг и генеральный секретарь Николь Реш обвиняются в сокрытии случаев употребления допинга российскими биатлонистами, а также в финансовых махинациях. Бессеберг, входивший в совет ВАДА, покинул его на время расследования.
"В частности, если похожие кризисные ситуации постоянно возникают перед крупными турнирами, то является ли эффективным способом сохранить общественное доверие путем исключение из соревнований в ожидании выявления фактов, что спортсмены выходят из полностью коррумпированной системы?" — задается вопросом Хеллелэнд.
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