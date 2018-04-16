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Исинбаева — о запрете участвовать в Олимпиаде-2016: «Мне все еще грустно»
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Исинбаева — о запрете участвовать в Олимпиаде-2016: «Мне все еще грустно» 

Спорт-Экспресс 7 часов назад
Прыгунья с шестом Елена Исинбаева призналась, что все еще не забыла запрет на участие в Олимпийских играх в Рио. Он добавила, что результаты того года потверждали ее намерения взять еще одну золотую медаль.
Напомним, что в 2016 году Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отстранила российских спортсменов от участия в Олимпиаде-2016. Разрешили выступить в Рио только прыгунье в длину Дарье Клишиной.
— Мне все еще грустно, я все еще несчастна, — цитирует deporcuba.com Исинбаеву. — Это одна из тех вещей, которые я буду помнить всю жизнь. Жаль, что меня лишили возможности закончить блестящую спортивную карьеру третьей золотой медалью и новым мировым рекордом. Мой результат в 2016 году составил 4 метра 90 сантиметров, что подтверждает серьезность моих былых намерений победить в Рио-2018.
35-летняя Исинбаева является двукратным олимпийским чемпионом и обладательницей 28 мировых рекордов в прыжках с шестом среди женщин.
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