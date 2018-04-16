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Традиционные соревнования по спортивной ходьбе пройдут в Вороновском
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Традиционные соревнования по спортивной ходьбе пройдут в Вороновском 

Администрация поселения Вороновское 7 часов назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
На Вороновской трассе соберутся лучшие скороходы России. Фото: архивное.
Совсем недавно в поселении Вороновское прошло официальное закрытие сезона лыжных гонок 2018 года, но спортивная жизнь поселения на этом не закончилась.
Впереди май, а значит, всех любителей лёгкой атлетики ждёт традиционное спортивное мероприятие— соревнования по спортивной ходьбе «Вороновская миля».
2 мая на набережной декоративного пруда, которая к слову имеет статус сертифицированной международной трассы по спортивной ходьбе и получила высокую оценку таких профессионалов международного класса как: Питер Марлоу (Великобритания), который в своё время был председателем комиссии ходьбы Европейской ассоциации лёгкой атлетики, вице-президента Польской федерации лёгкой атлетики, международного арбитра по ходьбе ИААФ Януша Криницкого и Международного арбитра по ходьбе ИААФ гречанки Зои Кини.
По их мнению, трасса идеально подходит для проведения соревнований самого высочайшего уровня, что ежегодно подтверждают профессиональные спортсмены, принимающие участие в соревнованиях по спортивной ходьбе, которые два раза в год проводятся в Вороновском.
По словам организаторов мероприятия, на данный момент поступили заявки на участие от сильнейших скороходов России из Челябинска, Чувашской республики, Пензенской области, республики Удмуртия. Также ожидается прибытие спортсменов из Санкт-Петербурга.
Приглашаем жителей и гостей поселения посетить это зрелищное мероприятие. Начало соревнований в 11.00.
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