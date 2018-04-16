Традиционные соревнования по спортивной ходьбе пройдут в Вороновском

На Вороновской трассе соберутся лучшие скороходы России. Фото: архивное.

Совсем недавно в поселении Вороновское прошло официальное закрытие сезона лыжных гонок 2018 года, но спортивная жизнь поселения на этом не закончилась.

Впереди май, а значит, всех любителей лёгкой атлетики ждёт традиционное спортивное мероприятие— соревнования по спортивной ходьбе «Вороновская миля».

2 мая на набережной декоративного пруда, которая к слову имеет статус сертифицированной международной трассы по спортивной ходьбе и получила высокую оценку таких профессионалов международного класса как: Питер Марлоу (Великобритания), который в своё время был председателем комиссии ходьбы Европейской ассоциации лёгкой атлетики, вице-президента Польской федерации лёгкой атлетики, международного арбитра по ходьбе ИААФ Януша Криницкого и Международного арбитра по ходьбе ИААФ гречанки Зои Кини.

По их мнению, трасса идеально подходит для проведения соревнований самого высочайшего уровня, что ежегодно подтверждают профессиональные спортсмены, принимающие участие в соревнованиях по спортивной ходьбе, которые два раза в год проводятся в Вороновском.

По словам организаторов мероприятия, на данный момент поступили заявки на участие от сильнейших скороходов России из Челябинска, Чувашской республики, Пензенской области, республики Удмуртия. Также ожидается прибытие спортсменов из Санкт-Петербурга.

Приглашаем жителей и гостей поселения посетить это зрелищное мероприятие. Начало соревнований в 11.00.