Исполком IWF принял рекомендации антидопинговой комиссии по чистому спорту

МОСКВА, 19 апреля. / ТАСС /. Исполком Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) принял рекомендации независимой антидопинговой комиссии по чистому спорту. Об этом сообщает пресс-служба IWF.

Заседание независимой комиссии по чистому спорту состоялось 16 и 17 апреля в Лозанне с целью оценить достигнутый прогресс IFW по вопросам допинга.

"IWF очень много работала, чтобы защитить наших чистых атлетов, и очень приятно видеть, что комиссия за чистый спорт более чем удовлетворена тем, как мы выполняем ее рекомендации, быстрое внедрение нововведений потребовало от нас больших усилий. От имени чистых атлетов во всем мире и от имени IWF я хотел бы выразить искреннюю благодарность за всю проделанную тяжелую работу", — сказал президент IWF Тамаш Аян.

Ранее IWF объявила о вступлении в силу новой антидопинговой политики в тяжелой атлетике. Эта политика разработана на основе Всемирного антидопингового кодекса, принятого в 2015 году, и рекомендаций экспертов комиссии чистого спорта IWF. При разработке антидопинговой политики IWF обратилась к передовым международным практикам по борьбе с допингом.

В сентябре 2017 года на исполкоме IWF было принято решение отстранить на один год Федерацию тяжелой атлетики России и еще восемь национальных федераций, чьи спортсмены, как выяснилось после перепроверки допинг-проб с Олимпиад 2008 и 2012 годов, неоднократно нарушали антидопинговые правила. В числе наказанных оказались федерации семи европейских стран (России, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Молдавии, Турции и Украины), а также Казахстана и Китая. IWF ввела новое правило в антидопинговой политике, согласно которому, если национальная федерация не выполняет свои антидопинговые обязанности и не может обеспечить выступление на соревнованиях чистых спортсменов от своей страны, она теряет право на участие в международных турнирах на срок до четырех лет.