Ещё
Прыгун с шестом Моргунов подал повторную заявку в IAAF на получение нейтрального статуса
Далее:
Читайте также:
Ещё

Прыгун с шестом Моргунов подал повторную заявку в IAAF на получение нейтрального статуса 

ТАСС 5 часов назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Прыгун с шестом Тимур Моргунов подал в понедельник в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) повторную индивидуальную заявку на участие в зарубежных стартах в нейтральном статусе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
IAAF в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить легкоатлетам РФ, соответствующим критериям организации, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов. Практически у всех российских атлетов срок действия такого разрешения истек 31 декабря 2017 года. В конце ноября IAAF приняла решение разрешить россиянам, уже имевшим допуск, продлевать его в упрощенном порядке, не теряя много времени на заполнение обычных формуляров.
"Сегодня в IAAF была отправлена повторная индивидуальная заявка от прыгуна с шестом Тимура Моргунова, — сказал представитель пресс-службы. — Также были отправлены заявки от Елены и Маргариты Соколовых".
В феврале 2018 года IAAF отклонила заявку Моргунова по причине того, что он недостаточное количество времени находился в пуле допинг-тестирования.
С декабря в IAAF отправлены 111 стандартных заявок и 44 упрощенных.
ТАСС: последние новости
Завершился 122-й Бостонский марафон Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая войдет в состав исполкома ОКР IWF объявила о вступлении в силу новой антидопинговой политики в тяжелой атлетике
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинский биатлонист призвал прекратить отношения с РФ125
РФ обвинили в оплате проституток для Бессеберга7
Овечкин на грани катастрофы53
Российская теннисистка дисквалифицирована за допинг
Божович оценил шансы Дзюбы на участие в матче с «Зенитом»
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение