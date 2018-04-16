Прыгун с шестом Моргунов подал повторную заявку в IAAF на получение нейтрального статуса

МОСКВА, 16 апреля. / ТАСС /. Прыгун с шестом Тимур Моргунов подал в понедельник в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) повторную индивидуальную заявку на участие в зарубежных стартах в нейтральном статусе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

IAAF в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить легкоатлетам РФ, соответствующим критериям организации, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов. Практически у всех российских атлетов срок действия такого разрешения истек 31 декабря 2017 года. В конце ноября IAAF приняла решение разрешить россиянам, уже имевшим допуск, продлевать его в упрощенном порядке, не теряя много времени на заполнение обычных формуляров.

"Сегодня в IAAF была отправлена повторная индивидуальная заявка от прыгуна с шестом Тимура Моргунова, — сказал представитель пресс-службы. — Также были отправлены заявки от Елены Маргариты Соколовых ".

В феврале 2018 года IAAF отклонила заявку Моргунова по причине того, что он недостаточное количество времени находился в пуле допинг-тестирования.

С декабря в IAAF отправлены 111 стандартных заявок и 44 упрощенных.