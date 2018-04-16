Серебряный призер ОИ-2012 Соколова отправила заявку в IAAF на допуск к соревнованиям 

Серебряный призер Олимпийских игр-2012 в Лондоне прыгунья в длину Елена Соколова отправила заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций на участие в международных соревнованиях. В 2017 году 47 российских легкоатлетов получили допуск IAAF к международным стартам, 98 спортсменам было отказано. На чемпионате мира-2017 в нейтральном статусе выступили 19 российских спортсменов.
«Сегодня заявки подали Маргарита Соколова и Елена Соколова. А еще повторно сегодня подал Тимур Моргунов. Он подавал заявку до этого, но тогда был недостаточно долго в пуле тестирования, а сейчас он год уже в пуле, и поэтому отправили повторно», — сообщила руководитель пресс-службы Всероссийской федерации легкой атлетики Наталья Юхарева.