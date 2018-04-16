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Тимур Моргунов снова подал заявку на участие в международных стартах
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Тимур Моргунов снова подал заявку на участие в международных стартах 

Спорт-Экспресс 5 часов назад
Серебряный призер Олимпиады-2012 Елена Соколова отправила заявку в ИААФ на участие в международных стартах, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на руководителя пресс-службы ВФЛА Наталью Юхареву. Помимо нее, заявки подали Маргарита Соколова и прыгун с шестом Тимур Моргунов. Для последнего это уже вторая попытка получения допуска.
— Сегодня заявки подали Маргарита Соколова и Елена Соколова. А еще повторно сегодня подал Тимур Моргунов. Он подавал заявку до этого, но тогда был недостаточно долго в пуле тестирования, а сейчас он год уже в пуле, и поэтому отправили повторно, — сказала Юхарева.
Из-за дисквалификации ВФЛА россияне вынуждены подавать индивидуальные заявки н участие в международных стартах. Всего было отправлено 111 стандартных заявок и 44 упрощенных (для тех, кто уже имел допуск к стартам в 2017 году).
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