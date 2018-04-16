Тимур Моргунов снова подал заявку на участие в международных стартах

— Сегодня заявки подали Маргарита Соколова и Елена Соколова. А еще повторно сегодня подал Тимур Моргунов. Он подавал заявку до этого, но тогда был недостаточно долго в пуле тестирования, а сейчас он год уже в пуле, и поэтому отправили повторно, — сказала Юхарева.

Из-за дисквалификации ВФЛА россияне вынуждены подавать индивидуальные заявки н участие в международных стартах. Всего было отправлено 111 стандартных заявок и 44 упрощенных (для тех, кто уже имел допуск к стартам в 2017 году).