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В Щукине проведут всероссийский турнир по художественной гимнастике
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В Щукине проведут всероссийский турнир по художественной гимнастике 

Управа района Щукино 5 часов назад
Фото: Управа района Щукино
В физкультурно-оздоровительном комплексе «Динамика» района Щукино 5 мая пройдет Открытый всероссийский турнир по художественной гимнастике на призы олимпийской чемпионки Марии Нетесовой.
— Бороться за награды турнира будут гимнастки 2002–2011 годов рождения из Москвы, Московской области и других регионов России. После соревнований зрители увидят показательные выступления олимпийских чемпионок и чемпионок мира по художественной гимнастике. Также в мероприятии примут участие известные спортсмены, тренеры и руководители спортивных организаций, — сообщается на официальном портале правительства Москвы.
Начало соревнований в 10.00, вход свободный. Адрес ФОКа «Динамика»: 1-й Пехотный переулок, дом 8. (ео)
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