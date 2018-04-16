Полузащитнику «Атлетику Минейру» удался подкат головой. Видео

Полузащитник «Атлетику Минейру» Густаву Бланку в матче первого тура чемпионата Бразилии против «Васку да Гама» (1:2) выполнил подкат головой. При этом 23-летнему хавбеку удалось избежать повреждения.