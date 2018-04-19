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При регистрации купленной машины рязанец узнал, что она угнана в 2009 году
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При регистрации купленной машины рязанец узнал, что она угнана в 2009 году 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
Рязанский областной суд расторгнул договор купли-продажи автомобиля, находящегося в розыске, сообщает пресс-служба облсуда.
Установлено, что в октябре 2017 года между истцом и ответчиком был заключен договор купли-продажи автомобиля стоимостью 460 тысяч рублей. Покупатель обратился в МРЭО ГИБДД УМВД России по Рязанской области с заявлением о внесении изменений в регистрационные документы в связи со сменой собственника автомобиля. При осмотре данного автомобиля у полицейских возникли сомнения в подлинности исполненной заводом-изготовителем маркировочной таблички, в связи с чем, данный автомобиль был изъят у истца и направлен на экспертизу.
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