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Пловцы «Самбо-70» приняли участие в соревнованиях
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Пловцы «Самбо-70» приняли участие в соревнованиях 

Наш Теплый стан 2 часа назад
Фото: Наш Теплый стан
На прошедшей неделе в бассейне «Ясенево» прошел Турнир центра спорта и образования «Самбо-70» по плаванию среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.
В турнире приняло участие 57 спортсменов. 19 спортсменов отделения «Ясенево», 28 спортсменов отделения «Юность» и 10 из САШ «Юность Москвы».
Некоторые спортсмены выполнили нормативы спортивных разрядов.
Так Артем Небогатов (2001 года рождения) сдал норматив 2 спортивного разряда, а Роман Пудиков (2007 года рождения) и Светлана Плахова (2008 года рождения) сдали нормативы на 3 спортивный разряд.
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