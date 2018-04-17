Пловцы «Самбо-70» приняли участие в соревнованиях

На прошедшей неделе в бассейне «Ясенево» прошел Турнир центра спорта и образования «Самбо-70» по плаванию среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.

В турнире приняло участие 57 спортсменов. 19 спортсменов отделения «Ясенево», 28 спортсменов отделения «Юность» и 10 из САШ «Юность Москвы».

Некоторые спортсмены выполнили нормативы спортивных разрядов.

Так Артем Небогатов (2001 года рождения) сдал норматив 2 спортивного разряда, а Роман Пудиков (2007 года рождения) и Светлана Плахова (2008 года рождения) сдали нормативы на 3 спортивный разряд.