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Чемпионат ПФО по воздушной атлетике прошел в Самаре
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Чемпионат ПФО по воздушной атлетике прошел в Самаре 

ТРК Губерния 2 часа назад
В Самаре прошел второй чемпионат Приволжского федерального округа по воздушной атлетике. Более 50 участниц соревновались на пилоне, кольцах и полотнах. 15 лучших спортсменок ПФО отправятся на чемпионат России, который пройдет летом в Москве.
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