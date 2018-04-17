Чемпионат ПФО по воздушной атлетике прошел в Самаре

В Самаре прошел второй чемпионат Приволжского федерального округа по воздушной атлетике. Более 50 участниц соревновались на пилоне, кольцах и полотнах. 15 лучших спортсменок ПФО отправятся на чемпионат России, который пройдет летом в Москве.