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В СВАО в следующем году появится легкоатлетический манеж
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В СВАО в следующем году появится легкоатлетический манеж 

Управа Останкинского района 22 минуты назад
Фото: Управа Останкинского района
В СВАО на Инженерной улице началось строительство нового легкоатлетического манежа. Предполагается, что спортивное здание откроется в 2019 году. Площадью спортивный манеж будет 48×120 метров.
Данная информация появилась на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
— Здесь предусмотрены круговая беговая дорожка, прямая дорожка для спринта на 100 метров, два сектора для прыжков в длину и тройного прыжка, сектор для прыжков с шестом, два сектора для прыжков в высоту, — отмечается на сайте.
Помимо этого, спортивный комплекс включит в себя обширные трибуны и трехэтажный административно-бытовой корпус.
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