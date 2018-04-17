В СВАО в следующем году появится легкоатлетический манеж

В СВАО на Инженерной улице началось строительство нового легкоатлетического манежа. Предполагается, что спортивное здание откроется в 2019 году. Площадью спортивный манеж будет 48×120 метров.

Данная информация появилась на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

— Здесь предусмотрены круговая беговая дорожка, прямая дорожка для спринта на 100 метров, два сектора для прыжков в длину и тройного прыжка, сектор для прыжков с шестом, два сектора для прыжков в высоту, — отмечается на сайте.

Помимо этого, спортивный комплекс включит в себя обширные трибуны и трехэтажный административно-бытовой корпус.