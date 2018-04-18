Две спортсменки и тренер получили социальные жилищные выплаты в Иркутской области

Министерство спорта Иркутской области предоставило в 2018 году социальные выплаты на приобретение или строительство жилых помещений двум спортсменкам и одному тренеру за счет средств областного бюджета. Согласно очередности, социальные выплаты в этом году получили спортсменки Елена Кучеренко и Виктория Карлышева, а также тренер по легкой атлетике Сергей Порохин. Об этом сообщил министр спорта области Илья Резник.

— В Иркутской области действует система мер социальной поддержки спортсменов и тренеров, добившихся высоких спортивных результатов на всероссийских и международных соревнованиях. Это единовременная и ежемесячная социальные выплаты, а также социальные выплаты на предоставление или строительство жилья, — сказал министр спорта области.

Как рассказал Илья Резник , все получатели выплаты становились победителями и призерами всероссийских и международных соревнований, приумножая спортивную славу Иркутской области. Так, Елена Кучеренко является мастером спорта России международного класса. Она заняла второе место на чемпионате Европы по пауэрлифтингу среди женщин в 2013 году в Чехии и завоевала серебряную медаль на чемпионате мира по пауэрлифтингу в 2015 году в Люксембурге.

Виктория Карлышева является мастером спорта России международного класса. Виктория заняла второе место на чемпионате Европы по пауэрлифтингу среди женщин в 2014 году в Болгарии, третье место на чемпионате мира по пауэрлифтингу в 2016 году в США. В настоящее время она готовится к чемпионату мира, который состоится в начале ноября в Швеции.

Сергей Порохин является тренером по прыжкам с шестом. Его воспитанница Ангелина Краснова стала победительницей чемпионата Европы по легкой атлетике среди молодежи в 2013 году в Финляндии. Еще одна воспитанница Сергея Мария Нечаева заняла первое место в прыжках с шестом и установила мировой рекорд на XXIII Сурдлимпийских летних играх 2017 года в Турции.

Социальная выплата предоставляется спортсменам — членам спортивных сборных команд России, занявшим призовые места на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, Всемирных специальных олимпийских играх, чемпионатах, первенствах, кубках мира и Европы, чемпионатах России по видам спорта, признанным Международным олимпийским комитетом, и их тренерам, нуждающимся в жилье и проживающим на территории Иркутской области.

В этом году в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на социальные жилищные выплаты направлено более 5 млн рублей. Всего с 2011 по 2018 годы улучшить жилищные условия смогли 28 человек.