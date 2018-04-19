Спортивные сборные России тренируются в Кисловодске

Команды российской сборной готовятся к международным соревнованиям в Кисловодске, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе администрации города-курорта.

Юниоры и взрослые спортсмены, занимающиеся пятиборьем, лёгкой атлетикой и боксом, выбрали в качестве тренировочной базы ФГБУ «Юг-Спорт» в Кисловодске. Им помогают опытные тренеры и сама природа бальнеологического курорта.

Тренировочная база «Юг-Спорт» находится в условиях среднегорья на высоте 1 242 метра над уровнем моря. Горный воздух помогает спортсменам быстрее реабилитироваться после тренировок и эффективней выступать на соревнованиях.

В центрах «Юг-Спорт» в Кисловодске и Сочи готовятся к Олимпиаде и другим международным соревнованиям. Оснащение позволяет успешно заниматься 32 видами спорта. Здесь тренируются бегуны, тяжелоатлеты, боксёры, футболисты, фехтовальщики, борцы, регбисты, баскетболисты и даже фигуристы.