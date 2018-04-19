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Спортивные сборные России тренируются в Кисловодске
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Спортивные сборные России тренируются в Кисловодске 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Команды российской сборной готовятся к международным соревнованиям в Кисловодске, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе администрации города-курорта.
Юниоры и взрослые спортсмены, занимающиеся пятиборьем, лёгкой атлетикой и боксом, выбрали в качестве тренировочной базы ФГБУ «Юг-Спорт» в Кисловодске. Им помогают опытные тренеры и сама природа бальнеологического курорта.
Тренировочная база «Юг-Спорт» находится в условиях среднегорья на высоте 1 242 метра над уровнем моря. Горный воздух помогает спортсменам быстрее реабилитироваться после тренировок и эффективней выступать на соревнованиях.
В центрах «Юг-Спорт» в Кисловодске и Сочи готовятся к Олимпиаде и другим международным соревнованиям. Оснащение позволяет успешно заниматься 32 видами спорта. Здесь тренируются бегуны, тяжелоатлеты, боксёры, футболисты, фехтовальщики, борцы, регбисты, баскетболисты и даже фигуристы.
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