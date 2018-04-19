Глава МОК одобрил сокращение квот на Олимпийские игры странам с допинговыми проблемами

МОСКВА, 19 апреля. / ТАСС /. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поддержал идею сокращения квот на Игры для национальных федераций, которые имеют проблемы с соблюдением антидопинговых правил. Слова Баха приводит Insidethegames.

"Некоторые из вас рассматривают меры и санкции в отношении национальных федераций, — сказал Бах на встрече с представителями Ассоциации международных федераций летних видов спорта. — Сейчас Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) вводит сокращение квот на Олимпийские игры и чемпионаты мира для тех стран, допинг-пробы представителей которых позволяют сделать вывод, что антидопинговая система в этих национальных федерациях нуждается в улучшении. Я думаю, что исполком МОК одобрил этот подход, мы поддерживаем его, он дал нам хорошую пищу для размышлений".

"Этот механизм, касающийся квоты как таковой, с одной стороны, уважает индивидуальные права, с другой стороны, делает ответственность федераций и национальных олимпийских комитетов более прозрачной, — добавил глава МОК. — Стоит обдумать это, я надеюсь, что к Токио-2020 наша программа тестирования перед Играми будет столь же успешна, как и перед Пхёнчханом-2018, мы делаем все, чтобы выявить все махинации до Игр".

В апреле Международная федерация тяжелой атлетики сообщила, что сборные России, Казахстана, Азербайджана, Армении и Белоруссии будут представлены на Играх-2020 максимум двумя спортсменами. Причиной подобного решения стало новое правило IWF, которое гласит, что национальная федерация, спортсмены которой совершили 20 и более нарушений антидопинговых правил в период с 2008 по 2020 год, не может быть представлена на Олимпиаде более чем двумя атлетами (одним мужчиной и одной женщиной). Федерации, чьи спортсмены нарушили антидопинговые правила от 10 до 19 раз, могут отправить на Игры четырех тяжелоатлетов, с менее 10 нарушениями — восьмерых штангистов.

В сентябре 2017 года на исполкоме IWF было принято решение отстранить на один год Федерацию тяжелой атлетики России и еще восемь национальных федераций, чьи спортсмены, как выяснилось после перепроверки допинг-проб с ОИ-2008 и Игр-2012, неоднократно нарушали антидопинговые правила. В числе отстраненных оказались федерации России, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Молдавии, Турции, Украины, Казахстана и Китая. IWF ввела новое правило в антидопинговой политике, согласно которому, если национальная федерация не выполняет антидопинговые обязанности и не может обеспечить выступление на соревнованиях чистых спортсменов от своей страны, то она теряет право на участие в международных турнирах на срок до четырех лет.

Олимпиада 2020 года в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа.