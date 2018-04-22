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«Барселона» повторила рекорд, выиграв Кубок Испании четыре сезона подряд
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«Барселона» повторила рекорд, выиграв Кубок Испании четыре сезона подряд 

SPORT24.ru 3 часа назад
«Барселона» выиграла Кубок Испании четвертый сезон подряд, обыграв в финале «Севилью» со счетом 5:0. В 2015 году «Барса» обыграла «Атлетик» (3:1), в 2016-м — «Севилью» (2:0, доп. время), в 2017-м — «Алавес» (3:1).
Таким образом, «Барселона» повторила рекорд ”Реала” и «Атлетика», которым также удавалось выиграть Кубок Испании четыре сезона подряд. «Реал» — с 1905 по 1908 год, «Атлетик» — с 1930 по 1933 год.
В общей сложности «Барселона» выиграла Кубок Испании 30 раз. Это лучший показатель в истории турнира. Ближайшие преследователи — «Атлетик» (23) и «Реал» (19).
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