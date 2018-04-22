Черуйот победила на лондонском марафоне

Кенийка Вивиан Черуйот победила на традиционном лондонском марафоне. Второе место заняла её соотечественница Бригит Косгеи, а замкнула тройку призёров Таделеш Бекеле из Эфиопии.

Черуйот показала шестой результат в истории женского марафонского бега. Рекорд в этой дисциплине лёгкой атлетики принадлежит британке Поле Рэдклифф, которая установила достижение 2 часа 15 минут 25 секунд в Лондоне в 2003 году.

Лёгкая атлетика. Лондонский марафон. Лондон, Великобритания Женщины 1. Вивиан Черуйот (Кения) — 2:18.31. 2. Бригит Косгеи (Кения) — 2:20.13. 3. Таделеш Бекеле (Эфиопия) — 2:21.30.