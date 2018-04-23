«Леванте» обыграл «Атлетик» в Бильбао — 3:1

«Леванте» одержал волевую победу над «Атлетиком» в матче 34-го тура испанской Примеры. Встреча прошла в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

«Атлетик» (40 очков) занимает 14-е место в турнирной таблице испанского чемпионата, «Леванте» (37) располагается на 17-й позиции.