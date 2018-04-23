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«Леванте» обыграл «Атлетик» в Бильбао — 3:1
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«Леванте» обыграл «Атлетик» в Бильбао — 3:1 

Чемпионат.com 5 часов назад
Фото: Чемпионат.com
«Леванте» одержал волевую победу над «Атлетиком» в матче 34-го тура испанской Примеры. Встреча прошла в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
Уже на 8-й минуте Рауль Гарсия вывел «Атлетик» вперёд, однако на 42-й минуте македонец Энис Барди сравнял счёт, а спустя две минуты оформил дубль. В концовке матча Хосе Моралес закрепил победу «Леванте».
«Атлетик» (40 очков) занимает 14-е место в турнирной таблице испанского чемпионата, «Леванте» (37) располагается на 17-й позиции.
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