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Исинбаева поздравила Волгоград с открытием стадиона чемпионата мира—2018
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Исинбаева поздравила Волгоград с открытием стадиона чемпионата мира—2018 

Чемпионат.com 3 часа назад
Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом россиянка Елена Исинбаева, посол чемпионата мира—2018 поздравила жителей Волгограда с открытием стадиона, на котором пройдут матчи мирового первенства.
«Дорогие волгоградцы! Поздравляю вас с историческим событием, открытием нашего шикарного, нового и современного стадиона «Волгоград-Арена»! В наш город пришёл праздник спорта и единения! Как приятно видеть наших горожан с улыбками на лице и верой в глазах в их любимую футбольную команду! Иииии, «Ротор» надежды оправдал… С победой, «Ротор»! С победой, город-герой Волгоград! Пусть это будет традиция — побеждать! Спасибо огромное нашему губернатору А. И. Бочарову и всей его команде, за то что сказку сделали былью!" — написала Исинбаева в «Инстаграме».
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Елены Исинбаевой.
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