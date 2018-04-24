Исинбаева поздравила Волгоград с открытием стадиона чемпионата мира—2018

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом россиянка Елена Исинбаева , посол чемпионата мира—2018 поздравила жителей Волгограда с открытием стадиона, на котором пройдут матчи мирового первенства.

«Дорогие волгоградцы! Поздравляю вас с историческим событием, открытием нашего шикарного, нового и современного стадиона «Волгоград-Арена»! В наш город пришёл праздник спорта и единения! Как приятно видеть наших горожан с улыбками на лице и верой в глазах в их любимую футбольную команду! Иииии, «Ротор» надежды оправдал… С победой, «Ротор»! С победой, город-герой Волгоград! Пусть это будет традиция — побеждать! Спасибо огромное нашему губернатору А. И. Бочарову и всей его команде, за то что сказку сделали былью!" — написала Исинбаева в «Инстаграме».

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Елены Исинбаевой.