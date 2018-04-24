Три российских легкоатлета подали индивидуальные заявки в ИААФ 

Три российских легкоатлета подали индивидуальные заявки в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (ИААФ) на участие в зарубежных стартах в нейтральном статусе. Об этом сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), передает ТАСС.
"Сегодня в IAAF была отправлена повторная индивидуальная заявка от бегуна Егора Николаева. Также были отправлены заявки от прыгуна тройным Дмитрия Сорокина и ветерана Константина Соколова", — отметили в пресс-службе.
С декабря в ИААФ отправлены 114 стандартных заявок и 44 упрощенных.
Ранее сообщалось, что министр спорта России Павел Колобков обсудит с главой ИААФ Себастьяном Коэ вопрос восстановления ВФЛА.