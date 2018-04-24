Три российских легкоатлета подали индивидуальные заявки в ИААФ

Три российских легкоатлета подали индивидуальные заявки в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (ИААФ) на участие в зарубежных стартах в нейтральном статусе. Об этом сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), передает ТАСС.

С декабря в ИААФ отправлены 114 стандартных заявок и 44 упрощенных.