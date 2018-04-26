Легкоатлетка Клишина в июне определится с соревновательными планами на летний сезон

ТАСС , 26 апреля. Серебряный призер чемпионата мира по легкой атлетике 2017 года прыгунья в длину Дарья Клишина , пропустившая зимний сезон, сейчас большую часть своего времени уделяет учебе и определится с тем, где будет выступать этим летом, только в июне. Об этом рассказал менеджер спортсменки Алексей Николаев , слова которого приводит пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

"Дарья планомерно тренируется и готовится к летнему сезону, — отметил Николаев. — Все спортивные планы были согласованы с ее командой, а также со спонсорами. О стартах, в которых она примет участие в сезоне, мы сможем сообщить в июне, когда закончится подготовительный период".

"В настоящее время Дарья уделяет огромное внимание изучению языков, прежде всего — английского, — продолжил менеджер. — В ее планах — поступление в одно из престижнейших мировых учебных заведений для изучения экономики и бизнеса. Это делается потому, что Даша, успешно выступая на соревнованиях, думает и о будущем, а сейчас удачное время для того, чтобы совмещать спорт и учебу. Клишина — вообще пример личности, успешно реализующей себя на международной арене во многих областях".

Николаев опроверг появившиеся в интернете слухи о том, что причиной пропуска 27-летней Клишиной зимнего сезона стали околодопинговые проблемы. «Что касается различных домыслов о том, что Даша пропустила зимний сезон в связи с полюбившейся всем темой допинга, отмечу, что в августе 2016 года Спортивный арбитражный суд (CAS) принял соответствующее и обоснованное решение. Позиция эта остается в силе, никаких изменений не произошло. Вся информация на этот счет открыта, а честность и профессионализм Дарьи были подтверждены и подтверждаются результатами многочисленных и регулярных проб, берущихся специалистами с безупречной репутацией», — заключил менеджер.

Клишина, в июне 2016 года получившая от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) допуск на участие в зарубежных стартах, незадолго до своего старта на ОИ-2016 была отстранена от соревнований на основании новой информации, полученной IAAF. Спортсменка обжаловала это решение в CAS, который после ускоренного рассмотрения постановил, что та имеет право участвовать в Играх в Бразилии.