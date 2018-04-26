Пловчиха из Челябинска обогнала олимпийскую чемпионку на Чемпионате России по плаванию

Пловчиха из Челябинска Виталина Симонова победила на Чемпионате России по плаванию, который состоялся с 20 по 25 апреля в московском спорткомплексе «Олимпийский». Спортсменка в заплыве брассом на 200 метров обогнала трёхкратного призёра Олимпийских игр, пятикратную чемпионку мира и шестикратную чемпионку Европы Юлию Ефимову (она также пятикратная чемпионка мира и шестикратная чемпионка Европы). Более того, результат Виталины оказался лучшим в Европе в этом году: 2:23.67. Теперь челябинка войдет в сборную России на Чемпионате Европы в августе этого года в Глазго.

— Это мотивация для остальных спортсменов Челябинской области. Пример того, как постепенно, начиная от небольших соревнований, спортсмены добиваются высших наград на уровне страны и получают возможность заявить о себе на уровне Европы, — сказал президент федерации плавания Челябинской области Валерий Галеев.