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Пловчиха из Челябинска обогнала олимпийскую чемпионку на Чемпионате России по плаванию
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Пловчиха из Челябинска обогнала олимпийскую чемпионку на Чемпионате России по плаванию 

Хорошие новости 3 часа назад
Фото: Хорошие новости
Пловчиха из Челябинска Виталина Симонова победила на Чемпионате России по плаванию, который состоялся с 20 по 25 апреля в московском спорткомплексе «Олимпийский». Спортсменка в заплыве брассом на 200 метров обогнала трёхкратного призёра Олимпийских игр, пятикратную чемпионку мира и шестикратную чемпионку Европы Юлию Ефимову (она также пятикратная чемпионка мира и шестикратная чемпионка Европы). Более того, результат Виталины оказался лучшим в Европе в этом году: 2:23.67. Теперь челябинка войдет в сборную России на Чемпионате Европы в августе этого года в Глазго.
— Это мотивация для остальных спортсменов Челябинской области. Пример того, как постепенно, начиная от небольших соревнований, спортсмены добиваются высших наград на уровне страны и получают возможность заявить о себе на уровне Европы, — сказал президент федерации плавания Челябинской области Валерий Галеев.
Также челябинская пловчиха завоевала бронзу на дистанции 100 метров. Здесь ей не удалось опередить Юлию Ефимову и Дарью Чикунову.
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