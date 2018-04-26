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Евгений Плющенко: «Вижу сына профессиональным спортсменом»
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Евгений Плющенко: «Вижу сына профессиональным спортсменом» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассчитывает, что его сын Александр пойдет по его стопам. Плющенко-младший выступил в четверг на Кубке имени его отца.
— Я доволен выступлением сына, — сказал Плющенко. — Но не только его, но и всех детей из школы «Ангелы Плющенко». Саша выполнил ту работу, которую готовили с ним тренеры.
— В будущем видите его профессиональным спортсменом?
— Да, конечно. Но чтобы стать не просто профессиональным спортсменом, а хорошим спортсменом, нужно много работать. Но мы постараемся. (Дмитрий ГИРИН)
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