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Шляхтин: соглашение с РУСАДА — важный этап формирования антидопинговой культуры в лёгкой атлетике
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Шляхтин: соглашение с РУСАДА — важный этап формирования антидопинговой культуры в лёгкой атлетике 

RT на русском 2 часа назад
Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин прокомментировал подписание совместной с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) программы о сотрудничестве в сфере борьбы с допингом.
«Для ВФЛА это важный этап, своего рода дополнительный инструмент в нашей работе по формированию в российской лёгкой атлетике антидопинговой культуры и нулевой терпимости к допингу», — цитирует чиновника ТАСС.
По словам Шляхтина, в рамках совместной программы с РУСАДА будет решаться множество правовых и образовательных вопросов.
Ранее сообщалось, что РУСАДА и ВФЛА подписали программу о совместных мерах по борьбе с допингом.
RT на русском: последние новости
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