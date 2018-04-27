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Россия не попала в первую пятерку стран по использованию допинга в 2016 году
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Россия не попала в первую пятерку стран по использованию допинга в 2016 году 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
Всемирное антидопинговое агентство опубликовало данные по поводу нарушений антидопинговых правил в 2016 году. Всего было зафиксировано 1596 случаев использования запрещенных препаратов. 69 российских спортсменов были уличены в употреблении допинговых средств. Это шестой показатель в мире.
Лидируют среди нарушителей итальянские спортсмены, который 147 раз попадались на использовании запрещенных препаратов. Затем идут французы — 86 случаев. Тройку любителей допинга замыкают представители США (76), сообщает Чемпионат.com.
Спортсмены попадались на применении запрещенных веществ из 117 стран в 112 видах спорта. Самое большое число нарушений зафиксировано в легкой атлетике — 205. В этом виде спорта россияне 36 раз были пойманы на употреблении допинга.
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